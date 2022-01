Giuseppe Delicati: l'Asl revoca lo status di medico di base al dottore negazionista

È arrivata al capolinea l'esperienza come medico di base del dottor Giuseppe Delicati, il medico di Borgaro Torinese finito al centro di due inchieste giudiziarie, prima per una serie di video in cui negava l'esistenza del covid e sosteneva che i vaccini trasmettessero la malattia, e poi per aver prodotto certificati di esenzione vaccinale senza averne titolo e a pagamento (per questo sono stati indagati anche i pazienti).

Giuseppe Delicati non è più un medico di base

L'Asl Torino 4, su proposta del collegio arbitrale convocato dalla regione, gli ha revocato la convenzione con il sistema sanitario nazionale: il provvedimento è stato notificato all'interessato venerdì 31 dicembre 2021. Nei prossimi giorni i suoi assistiti riceveranno le lettere per la scelta del nuovo medico di base tra quelli del distretto sanitario di Ciriè.

Giuseppe Delicati è in attesa anche di un eventuale provvedimento disciplinare dell'ordine dei medici di Macerata, a cui risulta iscritto. Intanto, però, rimane sì un medico ma non è più un medico di base.