Un anno fa la scomparsa di Giuseppe Fallea, l’appello del figlio: "Fatevi avanti, aiutateci a trovarlo"

Di Giuseppe Fallea non si hanno più notizie ormai da quasi un anno. Il 13 maggio 2020 il pensionato 84enne scomparve da Favara (Agrigento): in casa i carabinieri avevano ritrovato i soldi della pensione e il suo cellulare, ormai spento perché scarico. La sua auto, una Chevrolet Matiz grigia, fu rivenuta circa un mese dopo, impantanata sul greto di un fiume, nei pressi di contrata Margì a Casteltermini. È passato un anno dalla sua scomparsa e, nonostante la ricerche e le indagini degli inquirenti, di Giuseppe Fallea si è persa ogni traccia.

Giuseppe Fallea scomparso un anno fa, l'appello del figlio Salvatore

Dai microfoni di AgrigentoNotizie, il figlio di Fallea, Salvatore, ha lanciato un nuovo appello per chiedere aiuto a quanti possono in qualunque modo contribuire a dare una svolta alle indagini. "Dopo quasi un anno non abbiamo nessuna informazione, è rimasto tutto come prima. Ci sono le indagini in corso e comunque spero sempre di ritrovare mio padre e rinnovo il mio appello: se c’è qualcuno a conoscenza di qualche elemento utile al ritrovamento, che si faccia avanti".

"Questo evento ci ha sconvolto la vita. A tavola guardavamo il posto dove si sedeva sempre e più fissavamo la sedia vuota e più si sembrava surreale", ha ricordato Salvatore Fallea, ripensando alle recenti festività pasquali, passate per la prima volta senza l’anziano genitore e con l’angoscia di non sapere cosa gli sia successo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad oggi gli elementi in possesso degli investigatori sono pochi. Sulla macchina del pensionato ritrovata vicino Casteltermini hanno lavorato i carabinieri del Ris di Messina e l'esito di quei nuovi rilievi è atteso per maggio. A quel punto, ha spiegato il legale della famiglia Fallea, Domenico Russello, la speranza è di avere a disposizione un quadro più chiaro per fare luce sulla scomparsa dell’anziano.