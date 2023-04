Tragedia in autostrada, furgone sotto la motrice del tir: un morto e un ferito

Tragico schianto prima dell'alba. Un uomo ha perso la vita e un altro è rimasto ferito in modo grave in un incidente sulla A18 Messina-Catania verso le 4.30 di stamattina, giovedì 13 aprile.

In base alle prime ricostruzioni pare che i due che viaggiavano a bordo di un furgone, poco prima dell'uscita di Giardini, in direzione Messina, siano finiti sotto la motrice di un autoarticolato mentre tornavano da Riposto, dove abitualmente compravano pesce per rivenderlo a Messina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Giardini.

La vittima è Giuseppe Ieni, messinese di 70 anni, l'altra persona presente nel furgone, un uomo di 32 anni, è grave ed è ricoverata all'ospedale di Taormina.