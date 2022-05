Morto nel pozzo: escono dal carcere moglie, figlia e genero di Giuseppe Pedrazzini

Sono stati scarcerati i tre indagati per la morte di Giuseppe Pedrazzini, l'uomo di 77 anni trovato in un pozzo vicino a casa a Toano (Reggio Emilia) la sera dell'11 maggio. Il Gip ha applicato alla moglie, alla figlia e al genero della vittima la misura cautelare dell'obbligo di dimora e di firma per il reato soppressione di cadavere, mentre avrebbe rigettato l'ipotesi di omicidio e sequestro di persona.

Giuseppe Pedrazzini trovato morto in un pozzo a Toano (Reggio Emilia)

L'anziano non si vedeva in paese da diversi mesi. Dopo la segnalazione sulla scomparsa dell'uomo fatta da parenti e amici ai carabinieri di Toano, gli investigatori hanno avviato gli accertamenti che si sono da subito indirizzati verso i familiari conviventi. A ritrovare il corpo di Giuseppe Pedrazzini nel pozzo vicino casa sono stati i cani molecolari del nucleo cinofili carabinieri di Bologna, nei giorni scorsi.