Cade da un’impalcatura mentre aiuta un parente: muore 56enne

È morto sul colpo il 56enne caduto da un’impalcatura mentre stava aiutando un parente a ristrutturare la casa. L’incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Pisano, muratore al momento senza lavoro, è avvenuto a Genova Bolzaneto, nel primo pomeriggio di oggi, 1 febbraio 2023.

L’uomo è caduto da un’impalcatura alta 6 metri allestita per tinteggiare la facciata dell’abitazione di un parente. Inutili i soccorsi, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime rilevazioni Pisano non indossava le protezioni e non era legato come previsto dalle norme di sicurezza. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e gli ispettori della Asl. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.