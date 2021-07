Tragedia in garage: uomo muore schiacciato dal trattore

Il dramma è avvenuto domenica pomeriggio a Caronia, in provincia di Messina. Un uomo di 58 anni, Giuseppe Ricciolino, è morto schiacciato da un trattore all'interno di un garage privato. L'incidente è avvenuto durante le riparazioni al mezzo agricolo che, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe sganciato dai sostegni colpendo in testa il 58enne.

In base a una prima ricostruzione l'uomo avrebbe aiutato un amico a sollevare il mezzo mediante una pompa idraulica quando lo strumento avrebbe ceduto di colpo. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della stazione di Caronia e della compagnia di Santo Stefano di Camastra, i Vigili del Fuoco e il 118.

Dopo i primi rilievi del caso, la struttura ed il mezzo agricolo sono stati posti sotto sequestro e, dopo il via libera del magistrato di turno, è stata autorizzata la restituzione del corpo alla famiglia. Ricciolino era originario del paese nebroideo e viveva al nord da molti anni: era rientrato per una breve vacanza,