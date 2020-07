Tragico schianto tra due scooter: Giuseppe Romagnuolo muore a 21 anni

Gravissimo incidente stradale in via Terracina a Fuorigrotta, zona ovest di Napoli. Non c'è stato nulla da fare per Giuseppe Romagnuolo. Il giovane, 21 anni di età, era in sella al suo scooter, un Honda Sh, quando si è scontrato - lunedì sera intorno alle 22.00 - frontalmente con un altro motorino che viaggiava nel senso di marcia opposto. Dopo l'impatto è stato sbalzato a molta distanza dal suo mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e tutti i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati inutili.

Gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, hanno effettuato sul posto i rilievi di rito. Dall'analisi delle telecamere di sorveglianza presenti in zona potrebbero emergere elementi utili per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le eventuali responsabilità. L'uomo che viaggiava sull'altro scooter è stato trasportato all'Ospedale del Mare. Ha riportato politraumi, ma non rischia la vita. L'incidente è avvenuto in un tratto di strada poco illuminato, senza traverse laterali.