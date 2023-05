Inciampa e sbatte la testa: trovato morto dai figli

Un uomo di 70 anni, Giuseppe Zanardelli, è stato trovato senza vita a pochi passi dalla sua abitazione a Bovegno, in provincia di Brescia. Il 70enne sarebbe stato sorpreso da un temporale mentre tagliava e sistemava la legna nel campo di sua proprietà e, tornando verso casa, sarebbe inciampato e caduto sul terreno già viscido: ha battuto la testa sulle rocce, è caduto riverso nel greto del torrente Zurlo, che scorre lì ha fianco. Preoccupati perché non era rientrato per l'ora di cena, i figli sono andati a cercarlo e così l'hanno trovato: ormai era già morto.

La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, martedì 30 maggio. Giuseppe Zanardelli, da una vita alla Graticelle, dopo la meritata pensione dedicava anima e corpo al campo di sua proprietà. Anche martedì pomeriggio si era rimboccato le maniche e si era messa a tagliare e sistemare la legna: quello che è successo dopo è al vaglio dei carabinieri di Gardone Valtrompia, intervenuti rilievi. Ma non ci sarebbero dubbi sulla morte accidentale: la salme, dopo il nulla osta della magistratura, è stata già riconsegnata ai familiari che potranno così organizzare i funerali.

Ancora prima delle 20 è stato dato l'allarme al 112, dai figli stessi di Zanardelli: la centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica, l'ambulanza dei volontari di Marcheno, il Soccorso alpino della Valtrompia, l'elisoccorso decollato da Sondrio, i Vigili del Fuoco. Ma i sanitari e i tecnici intervenuti non hanno potuto fare altro se non dichiararne il decesso. La comunità intera si stringe alla famiglia, alla moglie e ai tre figli di Giuseppe Zanardelli, classe 1950: tutti si conoscono a Graticelle, tutti ora piangono la sua improvvisa scomparsa.