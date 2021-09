Cade da un albero mentre pota i rami e muore

Un uomo di 73 anni ha perso la vita a Castiglion Fiorentino, nell'Aretino, dopo una rovinosa caduta da una pianta ad alto fusto. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina nell'area di un'azienda con agriturismo, prossima all'abitazione dell'uomo. Giuseppe Zizzo, questo il nome della vittima, di origine siciliana, sarebbe precitato da un'altezza di circa 6 metri. L'uomo avrebbe avuto accesso all'area esterna dell'agriturismo con piscina in quanto amico del proprietario.

I soccorsi

Subito dopo l'accaduto, intorno alle 10,20, è stato diramato l'allarme. La zona dell'incidente mortale si trova lungo la strada regionale 71, poco dopo l'incrocio con via del Palazzuolo e il distributore Q8, in direzione Montecchio. Sul posto, il centralino dell'emergenza urgenza della Asl ha inviato automedica e ambulanza. I sanitari hanno effettuato tutte le operazioni per cercare di rianimare il paziente, che era incosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi, verosimilmente in arresto cardiaco. Il 73enne purtoppo non ha risposto alle manovre ed è deceduto.

Chi era la vittima

Due le ipotesi al vaglio: un incidente o forse un malore hanno determinato la rovinosa caduta. Giuseppe Zizzo, palermitano di nascita e di residenza, era castiglionese d'adozione ormai da tempo. Pensionato, aveva scelto la Valdichiana per trascorrere le proprie estati assieme alla famiglia. "Ma lo vedevamo spesso anche durante il resto dell'anno - racconta ad ArezzoNotizie il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli -. Partecipava alle feste e alla vita castiglionese con entusiasmo, era uno di noi. La notizia della sua morte coglie di sorpresa e addolora tutta la nostra comunità". Una morte improvvisa su cui gli inquirenti stanno cercando di far luce: l'uomo, probabilmente, si trovava ad alcuni metri di altezza su un scala. E' stato ritrovato a terra, con gravi traumi, ai piedi un albero ad alto fusto.

Zizzo aveva comprato un'abitazione in zona. "Amava trascorrere lì le sue vacanze con i familiari", aggiunge il primo cittadino. L'uomo è stato trovato senza vita, la scala a pioli da cui era caduto (che è stata sequestrata) era stesa a terra, sotto l'albero, non lontano dalla piscina. Gli inquirenti stanno raccogliendo elementi e testimonianze per capire cosa sia accaduto. E perché l'uomo si trovasse lì. Forse aveva deciso di dare una mano nelle potature, ma l'ipotesi dell'incidente sul lavoro, inizialmente formulata proprio con il coinvolgimento della Medicina del lavoro della Asl, è tutta da dimostrare. Anzi, al momento non ci sono riscontri evidenti.

"Conoscevo bene Giuseppe Zizzo, era una persona molto affezionato a Castiglion Fiorentino nonostante fosse di Palermo", dice il sindaco. Che prosegue: "Esprimo le mie condoglianze e la mia vicinanza alla famiglia in questo triste momento. Siamo tutti molto colpiti dall'accaduto".