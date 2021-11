È morto il padre di Gloria Rosboch, la prof uccisa nel 2016 dall'ex allievo

È morto a 90 anni Ettore Rosboch, il padre di Gloria, la professoressa di Castellamonte (Torino) uccisa nel 2016 a 49 anni.

Martedì è in programma una veglia funebre poi mercoledì alle 15 si terranno i funerali nella chiesa parrocchiale del piccolo comune del canavese dove l'uomo viveva con la moglie e dove con loro aveva vissuto, prima di essere uccisa, anche la figlia Gloria. Ettore Rosboch sarà sepolto vicino a lei.

Per l'omicidio di Gloria Rosboch è stato condannato in via definita a 30 anni di carcere Gabriele Defilippi, l'ex allievo che la strangolò dopo averla raggirata per portale via 187mila euro. Condannato anche il complice Roberto Ober.

Nonostante l'età avanzata, Ettore Rosboch non aveva perso mai nemmeno un'udienza del processo a carico degli assassini della figlia. "Ha raggiunto la sua amata Gloria", si legge sui manifesti funebri affisi in paese.