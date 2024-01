C'è il video del vandalo "misterioso" che squarcia le gomme di venti auto parcheggiate

Il video ha fatto il giro dei social ed è stato rilanciato nelle scorse ore dai quotidiani locali. A San Gavino Monreale, diecimila abitanti scarsi nel sud della Sardegna, ci si interroga su chi sia il vandalo misterioso che ha squarciato le gomme di una ventina di auto parcheggiate. Un filmato di una telecamera di sorveglianza ha ripreso una persona, giacca scura e cappellino con visiera, che si avvicina ad alcune vetture parcheggiate e sembra proprio colpire ripetutamente i pneumatici.

Indagano i carabinieri della stazione locale di San Gavino Monreale con il coordinamento del comando di Villacidro. Danni ingenti per gli automobilisti, che si sono trovati costretti all'oggi al domani a dover spendere centinaia di euro per sostituire le gomme. Non è chiaro se il filmato in bianco e nero possa contribuire a fare chiarezza sulla vicenda. E' quel che si augurano i sangavinesi.