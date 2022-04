Bombola Gpl esplode durante il rifornimento vicino a un supermercato

Il serbatoio del Gpl di un'auto è esploso durante il rifornimento in un distributore di Castellanza lungo la statale 527 (Busto-Monza) nei pressi di un supermercato. Come riporta Milanotoday l'incidente che solo per fortuna non ha avuto gravi conseguenze è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 29 aprile. Una donna di 35 anni, la proprietaria dell'auto, si trovava nei pressi ed è rimasta ferita a causa dell'esplosione.

La donna è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi ai soccorritori del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco di Saronno e ai carabinieri di Legnano. L'area del distributore è stata transennata per permettere le operazioni di soccorso da parte dei pompieri e dei sanitari. I vigili del fuoco hanno verificato l'impianto e la bombola di Gpl dell'auto, in particolare la valvola, che potrebbe avere avuto un malfunzionamento.