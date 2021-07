Violenta grandinata in autostrada: decine di vetture "crivellate", disagi al traffico

Una violenta grandinata si è abbattuta oggi pomeriggio sulla bassa parmense. Tra le zone colpite anche l'autostrada A1 all'altezza di Fidenza (Parma), nel tratto da Fiorenzuola (Piacenza) e Fidenza (Parma), dove decine di auto sono danneggiate dalla grandine. Molti parabrezza dei veicoli sono stati sfondati, alcuni completamente, e le carrozzerie sono state "crivellate". Il maltempo ha causato anche gravi disagi al traffico e l'autostrada è stata temporaneamente chiusa. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Diverse auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza e Alseno. Sul posto oltre alla polizia stradale anche i mezzi del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste ferite: a bordo delle rispettive auto sarebbero state colpite dai frantumi dei parabrezza, bersagliati dai chicchi di ghiaccio, scrive ParmaToday.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grandine e tromba d'aria nella bassa parmense

La grandinata e una tromba d'aria hanno colpito anche le zone di Busseto, Fidenza, San Polo Torrile e Colorno. Si registrano numerosi danni ad alcune auto, agli edifici e ai locali, oltre che nelle zone di campagna. A San Polo Torrile il tetto della palestra comunale è stato sradicato dalla tromba d'aria: danni ad alcuni edifici anche a Colorno. Vigili del Fuoco stanno intervenendo per mettere in sicurezza le situazioni più critiche. In pieno centro a Fidenza i tavolini dei bar sono stati divelti, mentre nelle campagne alcune aziende agricole hanno subito numerosi danni. Sono stati segnalati anche alcuni rami e piante cadute in strada, che impediscono la circolazione dei mezzi, in tangenziale a Fidenza e in altre zone.