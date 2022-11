Compra le sigarette e un gratta e vinci, vincita record: "Strappiamo sorrisi"

Un jackpot da 5 milioni di euro con una giocata da 20: è l'esito della "grattata" fortunata alla tabaccheria Brio di Chiuduno, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dal lago d'Iseo. È qui che è stato venduto il gratta&vinci fortunato: ignoto il vincitore, almeno per ora, ma potrebbe essere sia un residente del paese che un cliente di passaggio.

"La nostra tabaccheria è troppo fortunata - ha scritto sui social la titolare Stefania Gugolati con riferimento alla maxi vincita - e non è la prima volta che strappiamo sorrisi". Solo pochi anni fa, infatti, nello stesso locale era stato vinto il premio massimo di "Win for life", ovvero una rendita di 3mila euro al mese per 20 anni.

Il gratta&vinci da 5 milioni di euro, invece, era il biglietto de "il miliardario maxi", il più caro della serie (20 euro un biglietto) che prevede anche "il miliardario mega" (10 euro) e "il miliardario" e basta. La "grattata" milionaria è del 19 ottobre scorso, ma la notizia è stata resa nota solo in queste ore.