Vince 500mila euro col Gratta e Vinci, ma non se ne rende conto: "Aveva visto uno zero in meno"

Compra un Gratta e vinci in una rivendita di tabacchi, gioca e festeggia per avere vinto 50mila euro. In realtà però sono cinquecentomila ed è il personale a dargli la notizia. Succede a Balestrate, in provincia di Palermo.

Come riporta PalermoToday, la vincita è stata registrata alla tabaccheria Billanti-Barraco di via Madonna del Ponte. Un Gratta e Vinci di 5 euro ha regalato ben 500mila euro al fortunato giocatore, la cui identità resta ancora nascosta. Fortunato ma anche distratto. Aveva contato uno zero in meno, piccolo ma prezioso.

"Siamo felicissimi per il vincitore, possiamo solo dire che il vincitore è una persona umile e che merita tutto questo, sicuramente la sua vita adesso cambierà. Inizialmente credeva di avere vinto 50 mila euro ma lo abbiamo avvisato che c'era uno zero in più… La scheda è stata già depositata e adesso non resta che essere felicissimi per questo risultato", dicono i titolari.

"Il nostro comune è stato baciato dalla fortuna - il commento del sindaco Vito Rizzo -. Mi auguro che la persona in questione abbia bisogno di questo denaro e che possa utilizzare al meglio la vincita. Gli faccio tanti auguri".

