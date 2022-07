Gratta e vince un milione di euro

Un fortunato ha vinto ben un milione di euro grazie a un biglietto “gratta e vinci” appartenente alla serie “Nuovo 100 X“, la cui vincita massima è di 5 milioni. È successo ieri giovedì 7 luglio a Condove, in Val di Susa alle porte di Torino. Con un tagliando da 20 euro, il fortunato vincitore si è portato a casa uno dei due secondi premi disponibili che sarà tuttavia ridimensionato dalle tasse: il 20%, per l’esattezza. Si tratta comunque di 800mila euro tondi tondi.

Come per tutte le vincite superiori ai diecimila euro il fortunato giocatore si dovrà rivolgere a una banca per incassare il denaro. Vincere un milione di euro con quel tipo di lotteria accade, statisticamente, una volta su 10.080.000.