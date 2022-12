Porta a casa 2 milioni con un gratta e vinci da 10 euro

Quale migliore regalo di Natale che una vincita inaspettata e milionaria? Nella giornata di ieri, martedì 21 dicembre, un fortunato cliente si è portato a casa la bellezza di 2 milioni di euro, dopo aver giocato un biglietto "SuperNumerissimi" da 10 euro. L'importante vincita è avvenuta nella tabaccheria di Angela Bertoli a Sant'Apollonio, frazione di Lumezzane, in provincia di Brescia.

Protagonista della vincita un cliente abituale del negozio, la cui identità – naturalmente – non è stata rivelata dal titolare. Ma, si sa, in un piccolo paese le voci corrono e la caccia al neo-paperone è già iniziata. A lui non resta altro che godersi l'incredibile regalo di Natale, che – al netto delle tasse – alla fine ammonterà a 1,6 milioni di euro. Quest'anno, a Sant'Apollonio, Babbo Natale ha voluto davvero strafare.