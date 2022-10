Gratta e vince 5 milioni di euro

A Lana, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, è stata realizzata una super vincita da 5 milioni di euro al "Gratta e Vinci".

Il biglietto fortunato della serie "Il Miliardario Maxi" del valore di 20 euro è stato acquistato nella tabaccheria Holler di via Andreas Hofer. Caccia al fortunato vincitore, che per ora resta ignoto.

Come si riscuote una vincita milionaria al Gratta e Vinci

Per riscuotere le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000€, non si può andare dal tabacciao. Ci sono regole particolari: i tagliandi vanno presentati o fatti pervenire a rischio del possessore presso l'Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. sito in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.: in questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000€ possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze: il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. È poi necessario ricordare che dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500€ prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500€.