Vince 2 milioni con un gratta e vinci, ma non se ne accorge: "Aspetta, torna subito indietro"

Vincita record a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Un fortunato giocatore ha vinto due milioni di euro grazia a un gratta e vinci da 10 euro, anche se in un primo momento non si era accorto del biglietto vincente. In suo soccorso è arrivato il titolare della tabaccheria Takan, Fabrizio Pappalardo, che lo ha subito richiamato per comunicare la bellissima notizia. Si tratta di una delle vincite più alte mai registrate nella zona, una cifra che potrà senza dubbio cambiare la vita del vincitore.

Come riporta ViterboToday, il dettaglio curioso riguarda proprio la scoperta della vincita, di cui l'anonimo giocatore non si era accorto. "Ha giocato un Miliardario mega da 10 euro a inizio di questa settimana - ha raccontato il titolare della tabaccheria - Lo ha grattato direttamente in tabaccheria ma non si è reso conto della vincita. Sono stato io ad avvertirlo, chiamandolo per dirgli di tornare immediatamente indietro".

Un gesto di enorme onestà da parte del tabaccaio: "Lui, ovviamente, mi ha ringraziato". Pappalardo si è accorto subito della vincita grazie ai sistemi in dotazione in tabaccherie e ricevitorie: "Quando ho passato il gratta e vinci mi è uscito l’avviso "Prenotabile in banca". È un alert che compare solo quando le vincite sono superiori a 10mila euro, perché il vincitore deve andare a Roma a incassare la cifra". "Il cliente è stato davvero fortunato - ha concluso Pappalardo - quel biglietto era in tabaccheria da almeno 15 giorni".

Continua a leggere su Today.it...