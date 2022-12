Pensionato gratta e vince 50mila euro: due giovani gli rubano il biglietto

Aveva appena scoperto di aver vinto 50mila euro al Gratta e Vinci ma una volta tornato a casa non era più riuscito a trovarlo. Succede a un pensionato di 73 anni di Vibonati, in provincia di Salerno. Convinto di aver smarrito il tagliando vincente ha però denunciato il tutto alle forze dell'ordine che sono riusciti a ricostruire quanto successo veramente: il biglietto vincente era infatti stato sottratto da due 21enni che avevano assistito alla vincita e pensato di raggirare l'anziano.

I carabinieri hanno individuato i due bloccandoli poco prima che si recassero in una ricevitoria di Padula per riscuotere la vincita. I due 21enni originari di Caselle in Pittari (Salerno) sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Denunciato per ricettazione anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che avrebbe avuto l'incarico di riscuotere il biglietto, la cui liquidazione era stata nel frattempo bloccata dall'Agenzia dei Monopoli.

Il pensionato è ritornato quindi in possesso del biglietto vincente e potrà ora riscuotere il dovuto. Un caso che ricorda quanto successo a Napoli: anche qui una anziana era stata derubata di un Gratta e Vinci da mezzo milione di euro dal tabaccaio: l'uomo è stato poi condannato a giugno scorso a cinque anni di reclusione per furto e il pagamento di 3.200 euro di multa.