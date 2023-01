Graziano Loddo ucciso a fucilate: due anni fa nello stesso paese un altro omicidio avvolto dal mistero

Graziano Loddo aveva 54 anni. L'allevatore è stato freddato domenica nelle primissime ore della mattina da due fucilate al petto nella sua azienda di Preda Litterada, a Ortueri, nel Nuorese, quasi al confine con Neoneli.

Indagano i carabinieri della compagnia di Tonara e del comando provinciale di Nuoro. In paese lo descrivono come un uomo tranquillo, tutto casa e lavoro. I funerali si terranno oggi nella chiesa di San Nicola a Ortueri.

L'omicidio è avvolto dal mistero. Loddo è stato ammazzato dopo aver terminato la mungitura: il corpo è stato ritrovato verso le 10 da un passante che pensava a un malore. Poi le ferite hanno subito rivelato la morte violenta. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, anni fa gli avevano bruciato l'auto e la scorsa estate era andato in fiamme un suo capannone. Il movente resta un giallo. Ritrovata ieri l'auto usata dal killer per la fuga: si cercano tracce utili per identificarlo.

Graziano Loddo era separato e da qualche tempo pare avesse una nuova compagna. I militari coordinati dal pm di Oristano Marco De Crescenzo interrogano parenti, amici e anche i vicini di pascolo. L'omicidio ha sconvolto la piccola comunità di Ortueri, mille abitanti nel cuore della Sardegna, la Barbagia del Mandrolisai.

In paese si conoscono tutti, e l'omicidio di domenica ha inevitabilmente riportato alla mente un delitto del recente passato ancora avvolto nel mistero. Risale al febbraio di due anni fa l'omicidio di Marcello Musu, anche lui allevatore, anch'egli di 54 anni.