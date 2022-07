Detenuto massacra il compagno di cella con uno sgabello: morto

Non c'è stato nulla da fare, è morto in ospedale Graziano Piana, 54 anni, di Sassari, il detenuto aggredito nel carcere di Bancali (Sassari) dal suo compagno di cella. L'uomo, colpito alla testa con uno sgabello, era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ieri ha cessato di vivere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Sassari, sono svolte dalla Polizia penitenziaria. Dell'omicidio è accusato un detenuto di 27 anni, originario della provincia di Nuoro e che era stato da poco condotto in cella.

Poco dopo che il detenuto era entrato nella cella in cui dormiva Piana sarebbe avvenuta l’aggressione, forse scatenata da un battibecco tra i due. L’aggressore, che soffrirebbe di disturbi psichiatrici, è ora in isolamento. "In Sardegna continuiamo a denunciare l’emergenza del sistema penitenziario", denuncia il segretario regionale della Uil-Pa Michele Cireddu, "l’istituto di Sassari considerato di 1° livello continua a non avere un direttore ed un comandante in pianta stabile malgrado siano presenti circa 500 detenuti appartenenti ai vari circuiti, compresi quelli al 41 bis. Sino a quando non arriveranno interventi concreti il rischio di eventi critici drammatici è sempre attuale, non si può continuare in questo modo".

Cireddu ricorda come la carenza organica interessi tutti i ruoli e ricade sulle unità di polizia penitenziaria in servizio, costrette a sobbarcarsi le inadempienze dei vertici di un’amministrazione giudicata fallimentare: "Al personale presente durante l’aggressione vogliamo esprimere la nostra vicinanza", conclude Michele Cireddu, "sono episodi che segnano e rimangono impressi. Dispiace che in un paese che si reputa civile possano ancora avvenire eventi del genere".