A Natale pranzi e feste in casa ma solo con green pass: l'ordinanza del sindaco

Pranzo di Natale e cenone di Capodanno in famiglia ma solo con il green pass. È quanto prevede a Palau, in Sardegna, un'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Giuseppe Manna. Il provvedimento, valido fino alla mezzanotte del 10 gennaio 2022, dispone l'adozione di una serie di misure per contrastare la diffusione del coronavirus durante le feste e ridurre al minimo il rischio di focolai.

Oltre alla proroga della chiusura del parco giochi comunale, l'ordinanza infatti impone l'obbligo di indossare le mascherine "all'aperto, in luoghi dove si creino assembramenti o in presenza di aggregazioni" come pure di rispettare il distanziamento. In più c'è "il divieto di organizzare o partecipare a feste private o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde". I trasgressori saranno perseguiti "ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del codice penale", quindi "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro".

Nell'ordinanza si fa riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni" per il "contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica", considerato che "particolarmente durante il mese di dicembre, sono possibili e previsti, nel territorio comunale, festeggiamenti pubblici, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché assembramenti nei parchi pubblici". Pertanto, prosegue l'ordinanza, "è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, all'aperto, si verifichi un incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrati in luoghi come il mercatino settimanale, le strade che ospitano attività commerciali e pubblici esercizi" e si è quindi ritenuto di dover "adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto, laddove si creino assembramenti, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie".