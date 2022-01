Va a fare l'aperitivo col Green Pass del fratello: multato e denunciato

E' entrato in un bar in zona Sant'Agostino mostrando il green pass del fratello ed è stato multato dai finanzieri di Vicenza e denunciato per sostituzione di persona. In un primo momento l'uomo, un italiano di 57 anni, ha dichiarato ai militari di non avere la certificazione obbligatoria.

Il titolare dell'attività ha spiegato però che il cliente si era presentato con un green pass risultato valido. Gli immediati accertamenti hanno così portato il cliente del bar ad ammettere di aver utilizzato la certificazione verde del fratello 51enne per poter consumare al tavolo.