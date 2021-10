Mercatali senza green pass: gli ambulanti costretti a smontare i banchi

Giorni di caos in fiere e mercati dove artigiani e ambulanti sono costretti a chiudere i propri banchi se sprovvisti di green pass. Se infatti ai clienti non è sempre richiesto il certificato verde per accedere ai mercati rionali (obbligo che invece è previsto per fiere, sagre e mercati realizzati in luoghi al chiuso), ambulanti e artigiani sono soggetti alle prescrizioni del decreto legge 21 settembre 2021 n.127 che ha introdotto l'obbligo di green pass per accedere al posto di lavoro.

A controllare i certificati verdi saranno autorità locali e gli organizzatori delle manifestazioni. Tolleranza zero da parte delle polizie locali di Ivrea e Borgaro che in questi primi mercati dopo l'entrata in vigore dell'obbligatorietà del "green pass" hanno compiuto controlli in ogni mercato rionale settimanale dallo scorso venerdì 15 ottobre 2021 a oggi. E non sono mancati i primi allontanamenti - come spiega Torinotoday - sia di ambulanti con posto fisso sia da parte dei così detti "spuntisti", ovvero ambulanti che si presentano e sperano di montare il proprio banco nel caso in cui un "fisso" non si presenti.

A Ivrea, un ambulante è stato sanzionato con 400 euro perché, nonostante sia stato pizzicato senza "green pass" non ha voluto ritirare il banco. Altri cinque, invece, hanno rimesso la merce sopra al furgone e sono tornati a casa dopo i controlli delle forze dell'ordine. Stesso discorso a Borgaro, dove però non sono state elevate sanzioni ma molteplici chiarimenti da parte degli agenti a alcuni operatori che hanno deciso poi di ricaricare i furgoni e allontarsi.

Vale la pena ricordare la regola generale come prevista dalle Faq del Governo.