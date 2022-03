Il green pass per entrare alle poste fa arrabbiare i no vax

Una trentina di veicoli di Poste Italiane sono stati vandalizzati con scritte di chiara matrice no vax nella notte di ieri, davanti all'ufficio di via Vittime di Bologna a Moncalieri, in provincia di Torino. Tracciate con vernice rossa, le scritte riportavano il testo "Gp = Stupro dei diritti", "Governo nazista" e la W cerchiata utilizzata dai gruppi che protestano contro i vaccini.

È probabile che le poste siano state colpite per l'obbligo di presentare il green pass per entrare negli uffici, in vigore dal 1° febbraio. Dopo la chiamata del direttore dell'ufficio postale, che si è accorto dell'accaduto in mattinata, i carabinieri della stazione cittadina hanno dato il via alle indagini acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.