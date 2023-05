Il treno che ha travolto e sterminato un gregge di pecore

Incidente nella mattina del 23 maggio sulla linea Sacile - Gemona. Un gregge di pecore intorno alle 8 è stato travolto dal treno nella zona di San Martino di Budoia. In seguito all'impatto 50 pecore sono morte sul colpo. Tre invece sono state abbattute dopo essere rimaste ferite alle zampe ma con fratture gravissime. I passeggeri sono rimasti illesi.

Le dinamiche

Gli animali stavano pascolando liberi sulle rotaie quando sono stati investiti dal treno che corre da Aviano a Sacile. Dalle prime ricostruzioni il gregge si trovava lungo la linea senza il presidio di un pastore o un cane da pastore.

Come spiega Guido Iemmi, volontario della Lav (Lega anti vivisezione) di Pordenone, a segnalare l’episodio è stata una ragazza che era a bordo del treno. La passeggera ha contattato i carabinieri di Aviano giunti sul posto insieme a tre veterinari dell’Asfo e all'operatore per l’abbattimento. Inoltre è stato richiesto l’intervento della Polizia ferroviaria che ha lavorato in piena sinergia con le forze dell’ordine.

"Un dramma, sono sconvolto" afferma Iemmi che si è diretto sul luogo dell’incidente insieme a Nicoletta Silvestri dell’Enpa (Ente nazionale protezione animali)- "Abbiamo fatto il possibile. Molti animali erano agonizzanti quindi sono stati abbattuti. Tutti hanno svolto tutti il loro lavoro diligentemente e con grande sensibilità: noi indicavamo le pecore agonizzanti per un abbattimento il più rapido possibile".