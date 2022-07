Si tuffa in mare col fratello ma non riemerge: muore giovane pugile

Una vacanza finita in tragedia, con un ragazzo di 19 anni morto dopo un tuffo in mare. Siamo a Capri. Gregorio Pio Bocconi, giovane promessa del pugilato, era in vacanza con la famiglia. Si trovava sulla spiaggia di Marina Grande quando ha deciso di fare un bagno col fratello. I due si sono tuffati ma il 19enne non è mai tornato a riva. Il fratello, preoccupato non vedendolo più, ha iniziato a cercarlo con l'aiuto di un altro bagnante. I due hanno trovato Gregorio privo di sensi. Sul posto è accorsa la guardia costiera di Capri, che ha subito avvisato il 118. E' stato portato a riva, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Solo l'autopsia, già disposta dall'autorità giudiziaria, potrà stabilire le reali cause del decesso del 19enne.