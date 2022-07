Accetta un passaggio al termine del turno di lavoro e muore in un incidente

Sabato notte Greta Curti, 21 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale ad Appiano Gentile, in provincia di Como, nonostante le sue condizioni non fossero apparse molto gravi al momento dello schianto. La ragazza lavorava in un bar come cameriera: quella domenica 24 luglio 2022 alle prime luci dell?alba aveva accettato un passaggio in macchina da un collega per tornare a casa. Purtroppo il van guidato dal 38enne di Rozzano si è schiantato contro un muro. Greta e il collega sono stati soccorsi dai sanitari del 118: le loro condizioni non sono apparse gravi. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell?ospedale Sant?Anna, dove lui è stato dimesso quasi subito. Greta, invece, arrivata in ospedale in codice giallo, si è via via aggravata. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma alla fine la giovane Greta non ce l?ha fatta.

Al via le indagini per fare chiarezza sulla morte della 21enne. Si sta cercando di capire come mai quello che sembrava essere un incidente non grave possa aver causato la morte della giovane donna. Al vaglio la dinamica dell?incidente stradale ma anche accertamenti per comprendere la causa della morte e verificare la presenza di eventuali lesioni interne le cui conseguenze non si sono mostrate nell?immediatezza.