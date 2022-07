Fanno una grigliata sotto il portico e bruciano mezza casa

Tragedia sfiorata giovedì pomeriggio a Brozzo di Marcheno, in provincia di Brescia, dove subito dopo pranzo - erano circa le 14.30 - è stato dato l'allarme perché un'abitazione in via Garibaldi stava prendendo fuoco, avvolta da una densa nube di fumo nero visibile anche a centinaia di metri di distanza. A quanto si apprende, a scatenare le fiamme sarebbe stata la brace del barbecue, forse mossa dal vento: potrebbe aver raggiunto il porticato in legno sul retro dell'abitazione - dove appunto si trova il barbecue in muratura che era stato utilizzato per una grigliata, bistecche e salamine, dalla coppia di residenti - facendo così divampare rapidamente l'incendio.

Sani e salvi i due proprietari di casa, due anziani che abitano da una vita in paese. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa, spaventati per le fiamme, mentre la coppia è riuscita ad allontanarsi in tempo. Per domare le fiamme ci è voluta gran parte del pomeriggio: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gardone Valtrompia e Lumezzane, oltre ad ambulanza e automedica per soccorrere eventuali feriti. Non ce n'è stato bisogno, per fortuna: ma nel frattempo i rilievi dei vigili del fuoco hanno consigliato l'allontanamento temporaneo della coppia dalla loro abitazione di residenza. Saranno ospitati a casa dei figli.

L'ipotesi del tizzone sfuggito e del barbecue non spento al meglio è quella più accreditata anche per i carabinieri, intervenuti per i rilievi. Ma gli accertamenti proseguono.