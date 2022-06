La gru si spezza e crolla sul cantiere: grave un operaio

Una gru è crollata all'angolo tra le vie Prina e via Manfredini a Milano (zona via Canonica) nella mattinata di sabato 25 giugno. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 durante le fasi di sollevamento di travi d'acciaio all'esterno di un cantiere. L'esatta dinamica è al vaglio della polizia locale ma secondo quanto trapelato pare che a cedere - per cause in via di accertamento - sia stato il terminale del braccio della gru che è rovinato al suolo da un'altezza di circa 15 metri colpendo un 59enne, uno dei soci che aveva i subappalto i lavori.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 112, è stato trasportato in codice rosso (con manovre rianimatori in corso) al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sono disperate. Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il personale dell'Ats e della questura. Le indagini che ricostruiranno quanto accaduto sono state affidate agli agenti di piazza Beccaria