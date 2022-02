Gru crolla vicino ad una scuola elementare: tragedia sfiorata

Attimi di paura nei pressi della scuola elementare di via Malta, a Nuoro. Intorno alle 13.15 di oggi, martedì 8 febbraio, poco pima che i piccoli studenti uscissero dalle classi, una gru di una impresa edile impegnata nella ristrutturazione della facciata di una casa si è ribaltata, franando poi sul tratto di strada vicino all'istituto scolastico.

Per fortuna nell'incidente non ci sono state vittime, ma due operai sono rimasti leggermente feriti e trasportati all'ospedale San Francesco per un controllo.

Pericolo scampato per gli alunni dell'istituto scolastico: la gru infatti è caduta poco prima dell'uscita dei bambini per la fine delle lezioni. Sul posto sono intervenute le forze dell' ordine per i rilievi e per accertare eventuali responsabilità.

Poco dopo i vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro hanno rimosso il pesante macchinario.