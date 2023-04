Strada chiusa per furto di guard rail. Succede a Napoli, lungo l'asse Melito-Scampia. La sparizione dei parapetti con l'intervento dei tecnici comunali per gli accertamenti ha fatto scattare la chiusura dell'intero tratto con inevitabili problemi per la circolazione. Sul posto è intervenuta la polizia locale, gli agenti avrebbero visto un uomo dileguarsi all'interno del vicino insediamento rom.

La notizia è rilanciata dal deputato di Avs Francesco Borrelli: "Chiediamo che la situazione venga ripristinata il più presto possibile con il ricollocamento delle barriere protettive. Questo caos non può durare ancora di più. Ci auguriamo che i responsabili del furto vengano presto individuati e puniti. Il problema resta, però, sempre lo stesso. Questi campi non hanno più motivo di esistere, sono ricettacoli di degrado e illegalità e vanno, quindi, smantellati definitivamente".