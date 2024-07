Cade dalla barca: si cerca uomo disperso in mare

È lotta contro il tempo per cercare un uomo disperso in mare. Sarebbe caduto oggi, lunedì 22 luglio, dalla propria imbarcazione nella zona dell'isola delle conchiglie, a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che è in stato di choc.

Le ricerche sono affidate alla Guardia Costiera con la collaborazione dei vigili del fuoco, che stanno monitorando il tratto di mare attorno alla barca. L'area viene perlustrata dall'alto grazie all'elicottero Drago, decollato da Venezia. La centrale operativa "Sores Fvg" ha inviato in zona i propri equipaggi per dare supporto sanitario alla donna e per essere pronta a intervenire qualora venisse individuato il naufrago.