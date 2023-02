Guardia giurata sorprende un ladro in un supermercato e gli spara

Furto finito nel sangue nella notte tra giovedì e venerdì in un supermercato a San Giuliano Milanese, dove una guardia giurata ha sparato a un ragazzo di 21 anni - un italiano con precedenti -, adesso ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano. Stando a quanto finora verificato, tutto è successo poco dopo le 4.30 al supermercato In's. Il vigilante, richiamato dall'allarme del locale, avrebbe visto il giovane nel supermercato e avrebbe tentato di fermarlo aprendo il fuoco con l'arma di ordinanza. Il 21enne - nato a Genova, ma con un domicilio proprio a San Giuliano - è stato colpito dal proiettile al braccio e all'addome.

Soccorso da un'ambulanza del 118, è stato accompagnato in pronto soccorso: al momento dell'arrivo in ospedale era cosciente, ma le sue condizioni sono comunque delicate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. A loro spetterà il compito di ricostruire l'accaduto e di mettere insieme tutti i pezzi per capire come e perché la guardia giurata abbia sparato.

Pare, secondo quanto finora accertato, che il vigilante - un 61enne in servizio alla Selpol - fosse sicuro che il ladro fosse in possesso di un'arma. Da lì la decisione di sparare.