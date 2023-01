Guardia giurata spara alla fidanzata e poi si suicida

Genova sotto choc per un omicidio-suicidio avvenuto oggi pomeriggio nel quartiere di Pontedecimo. In un appartamento sono stati ritrovati due corpi senza vita. Secondo le prime ricostruzioni una guardia giurata di 31 anni avrebbe sparato alla sua giovane fidanzata di 24 anni per poi togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, le volanti e la squadra mobile. Al via le indagini per cercare di capire le motivazioni che hanno portato il 31enne a compiere il folle gesto. Si tratta del primo femminicidio del 2023.

Secondo GenovaToday la tragedia sarebbe avvenuta al termine di una lite: i due si stavano lasciando. Secondo un primo controllo non ci sarebbero mai state denunce per violenza da parte della ragazza.