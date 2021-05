Spara alla moglie e la uccide con 8 colpi di pistola

E' un movente passionale sia per gli inquirenti, sia per i vicini di casa quello che ha mosso la mano di una guardia giurata. Intanto lui è in stato di arresto in questura

Ha deciso di mettere fine alla vita della moglie dalla quale di era separato alla fine del 2020, anche se i rapporti con lei non si erano interrotti, infatti i due vivevano in due appartamenti separati ma all’interno dello stesso palazzo. Così per lui ieri è stato facile aspettare il rientro a casa della moglie, alla quale avrebbe sparato 8 colpi di pistola a bruciapelo. A dare l’allarme sono stati i vicini già prima dei colpi di pistola, infatti la polizia, al suo arrivo, ha trovato la donna ancora viva. Sul posto sono arrivati i sanitari, ma alla fine per lei non c’è stato nulla da fare.

E’ un femminicidio quello che si è consumato ieri a Torino, dove lui, una guardia giurata di 48 anni ha ucciso la moglie, anche lei di 48 anni. Secondo gli investigatori, il movente del delitto è quello passionale. "Non si era rassegnato alla separazione - dicono alcuni vicini di casa - anche se non lo dava a vedere e anzi sembrava avere reagito bene". Anche se l’avvocato del presunto killer fa sapere che invece i due stessero pensando di tornare insieme, in una situazione familiare comunque complicata. La coppia aveva anche due figli di 16 e 25 anni.

Fatto sta che, come riporta anche TorinoToday, l’uomo è stato arrestato. Portato in questura, è stato interrogato dal pm in presenza del suo avvocato, che ha spiegato: ''Il mio assistito ha raccontato che si era separato dalla moglie e che, a suo giudizio, nei pensieri della coppia c'era l'idea di tornare insieme. Con la figlia i rapporti erano un po' complicati dal fatto che la ragazza aveva preso le parti della mamma. Con il figlio, invece, il rapporto era normalissimo nella misura in cui era possibile poiché il padre faceva spesso turni di notte. Nessuno avrebbe potuto immaginare questa situazione”.