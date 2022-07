Guardrail infilza l'auto: l'uomo alla guida salvo per miracolo

Nessuna conseguenza seria per chi era a bordo. A guardare le foto dell'incidente, un mezzo miracolo. Nel comune di Leno (Brescia) mercoledì pomeriggio verso le 14.40, per cause ancora da stabilire, un'auto è uscita di strada lungo via Cascina Massini, schiantandosi contro il guardrail, che ha poi infilzato l'abitacolo; fortunatamente, non ha colpito il conducente.

L'uomo, un 57enne, è stato estratto dalle lamiere da una squadra dei vigili del fuoco di Brescia e consegnato al 118 in condizioni non gravi (è stato portato in ospedale a Manerbio in codice giallo). Con l'ausilio dell'autogrù, il veicolo finito nel fosso è stato infine riportato sulla sede stradale e caricato su un carro attrezzi.