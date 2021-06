La mamma non riesce più ad aprire l'auto, bimbo di un anno e mezzo resta chiuso dentro

La chiusura centralizzata che si inserisce da sola, l'auto che non vuole più saperne di aprirsi e una mamma che si dispera vedendo dentro la vettura assicurato con le cinture al suo seggiolino, il figlio di appena un anno e mezzo. Tutto questo nei giorni più caldi dell'anno, con temperature che hanno sfiorato anche i 40 gradi. Il fatto è avvenuto lunedì sera a Lecce, nel rione San Sabino, intorno alle 20 di sera quando per fortuna le temperature erano un po' meno roventi.

Lecce: la mamma non riesce più ad aprire l'auto, a bordo il figlio di un anno e mezzo

La donna aveva parcheggiato la sua Renault Mégane e stava per rientrare a casa. Aperto lo sportello posteriore e riposto il bimbo nel seggiolino, ha chiuso e provato ad aprire l'altro sportello, quello del lato di guida, ma si è accorta che c'era un'anomalia elettronica, un guasto che impediva la riapertura dell'auto. A darle manforte sono intervenuti per primi alcuni cittadini di passaggio, ma nessuno è riuscito nell'impresa. Perfino un carrozziere, che ha provato a forzare gli sportelli usando alcuni arnesi, alla fine ha dovuto desistere. E intanto il tempo scorreva e la donna, giustamente, si agitava vedendo il bambino sempre più sofferente e sudaticcio, nell'abitacolo, con tutti i finestrini ben chiusi.

Il bimbo salvato dagli agenti

Alla fine è stato chiamato il 113 e sul posto è arrivata poco dopo una volante di polizia. Gli agenti si sono fatti raccontare in breve dalla donna, 45enne, cosa fosse accaduto, poi hanno valutato che non ci fosse ancora un istante da attendere. E hanno agito direttamente sul deflettore dello sportello posteriore di sinistra (una delle tecniche meno raffinate dei ladri d'auto, si può dire), piegandolo fino a romperlo e riuscire così a ricavare uno spazio per soccorrere il bimbo. Per fortuna, a parte il caldo patito, il piccolino, che si sarà incuriosito di tutto quel trambusto attorno a lui, era in buona salute. E non c'è stata necessità di chiamare il 118. Il tutto è durato una buona mezz'ora. Per la donna tutto si è risolto solo con un grande spavento.