I ragazzi ucraini in Italia: "Non accetteremo di vivere sotto la bandiera russa"

Aleksei, Oleksandra, Julia, Aliya e Aleksandra sono cinque ragazzi dell'Est Europa, che da anni vivono a Catania. I primi tre sono ucraini, le ultime due sono originarie rispettivamente del Kazakistan e della Bielorussia. Nelle zone di guerra hanno parenti e amici. Ad Andrea Di Grazia per CataniaToday si raccontano tra ansie e speranze per il futuro.

"Non bombardano solo le aree militari, ma tutto. Sparano ai civili, non lasicano passare le ambulanze con i feriti civili. Le bombe sono sganciate anche sugli ospedali", racconta uno di loro. Tutto è cambiato da un giorno all'altro. "Fino al giorno prima delle bombe i miei amici uscivano, andavano a ballare e a mangiare fuori. Poi il giorno dopo si sono svegliati col rumore delle bombe...", dice una delle ragazze.

Nei loro occhi il dolore per quanto accade e l'orgoglio per la loro patrria ferita: "La popolazione ucraina non accetterà mai di vivere sotto la bandiera russa".