Camionista guida per 17 ore di fila: maxi multa da oltre 14mila euro

Ben 14.554 euro di multa. Questa la sanzione record inflitta dalla polizia locale di Bari al conducente di un tir con targa turca, colpevole di aver guidato per 17 ore senza interruzioni, violando le norme sui tempi di guida e sull'utilizzo delle carte. L'uomo era in possesso di documenti di identità turco e bulgaro ma anche di una doppia carta tachigrafica che gli avrebbe consentito di non rispettare le tempistiche previste dalla legge. In questo modo sarebbe riuscito a rimanere al volante per oltre 17 ore, diventando "un pericolo sia per la sicurezza stradale sia degli altri utenti della strada", come sottolineato in una nota della polizia locale.

Dopo essere stato fermato dagli agenti, l'autista è apparso subito "nervoso e inquieto", un comportamento che ha insospettito i poliziotti che hanno deciso di approfondire il controllo. Attraverso l'analisi congiunta delle prove documentali del trasporto e dei dati registrati dal tachigrafo digitale sarebbe emerso che il conducente era possessore di una seconda carta tachigrafica, rilasciata da un altro Stato in data precedente, e ancora in corso di validità. La comparazione fra i dati registrati dal tachigrafo digitale del veicolo con i dati riportati dalle due carte del conducente, relative a due Stati diversi, ha fatto emergere delle incongruenze: i due documenti, di cui era titolare l'autista, sarebbero stati utilizzati su mezzi diversi, intestati a ditte diverse aventi sedi in stati diversi.

Gli agenti sono così riusciti a ricostruire tutta l'attività del camionista, che alternava le due carte per eludere i controlli e guidare più del tempo consentito, anche fino a 17 ore di fila. Oltre alla multa da 14.554 euro, per il camionista è scattato il ritiro della patente di guida e di una delle due carte tachigrafiche indebitamente ottenuta.