La donna che guidava da 30 anni senza aver mai preso la patente

Quando gli agenti della polizia l'hanno fermata non ha potuto fare altro che ammettere la dura verità: "Guido da 30 anni ma non ho mai avuto la patente". L'incredibile scoperta avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 giugno, in Via XXV Aprile a Rovato, in provincia di Brescia, durante un posto di blocco della Polizia Locale.

I poliziotti hanno fermato la donna, una 50enne di Adro alla guida di una Audi cabrio, per un controllo di routine: alla richiesta dei documenti è seguita subito la sua confessione. A quanto pare la donna ha guidato per tutta la vita (per almeno 30 anni) senza mai aver avuto la patente e per questo senza mai essere stata fermata. Inevitabili le conseguenze: multa salatissima (da 5mila euro) e ritiro del mezzo.

