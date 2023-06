"Sì, lo ammetto: ho guidato per 52 anni senza aver mai preso la patente"

Ha guidato per 52 anni senza aver mai avuto la patente. La "carriera" di conducente di un italiano di 73 anni, residente a San Francesco al Campo (Torino), potrebbe essere finita definitivamente a fine giugno 2023, quando gli agenti della polizia locale lo hanno fermato, nel corso di un controllo, mentre era al volante di un'utilitaria. Lo hanno denunciato - il giudice potrà poi decidere per una multa che può raggiungere i 15mila euro - e lo hanno anche multato per guida contromano.

Dopo che sono state constatate le infrazioni al codice della strada, commesse in particolare nella zona del cimitero, l'uomo è stato convocato in comando dove, al cospetto del comandante Carlo Mura, ha ammesso di non aver mai preso la patente e che quindi sarebbe stato impossibile decurtargli dei punti.

In passato, l'uomo era solito raggiungere il luogo di lavoro, in un'azienda della zona, al volante della propria auto: in 52 anni è stato controllato soltanto nel 2009, anche in quell'occasione sorpreso senza patente di guida: se la cavò con una multa di 800 euro.

