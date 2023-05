Guida l'auto da 50 anni senza patente: multata

Guidava l'auto senza patente da anni ma non se ne era accorto nessuno, almeno fino al pomeriggio dello scorso martedì 9 maggio. A un posto di blocco, una pattuglia della polizia locale di Chieri, in provincia di Torino ha fermato una Lancia Delta per dei controlli. Come riporta TorinoToday, la conducente era un'italiana di 68 anni residente in provincia di Asti che trasportava anche un nipote: la donna era senza patente ma ha raccontato di averla dimenticata.

Dopo una serie di controlli incrociati eseguiti dagli agenti tra anagrafe e motorizzazione è emerso che la donna non aveva mai conseguito la patente. Di conseguenza, si presume che abbia potuto guidare da almeno 50 anni senza averne il titolo. La vettura è risultata anche essere scoperta dal punto di vista assicurativo ed è stata sequestrata, oltre che essere sottoposta a fermo amministrativo di tre mesi. Per la donna è scattata una multa di circa 6mila euro.

