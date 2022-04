Il figlio del direttore di Gtt che guida un bus di linea senza patente

C'è imbarazzo in Gtt, la società che gestisce il servizio pubblico a Torino, dopo un episodio che ha visto protagonista il figlio del direttore generale Gabriele Bonfanti. Il giovane lo scorso febbraio 2022 aveva postato un video sui social in cui era ripreso alla guida di un bus di linea, un autosnodato lungo una ventina di metri, in via Botticelli a Torino, nonostante non avesse neppure la patente di guida.

Come riferisce TorinoToday, l'azienda ha immediatamente aperto un'indagine interna nel corso della quale è stata individuata l'autista che avrebbe consentito al ragazzo di mettersi al volante del mezzo pubblico, dopodiché è stato presentato un esposto in procura per fare chiarezza sull'accaduto. Chiaramente, la donna rischia un provvedimento disciplinare e perfino il licenziamento. Bonfanti senior, almeno per il momento, resta al suo posto.