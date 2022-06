Beve whisky alla guida in diretta Facebook: dopo 30 secondi si schianta

Poco prima di schiantarsi contro altre auto aveva fatto partire una diretta sul suo profilo Facebook per mostrare agli amici cosa stesse facendo: si è ripreso mentre era al volante e beveva una bottiglia di whisky, tra l'altro ormai quasi vuota. Lo sguardo non presentissimo. Trenta secondi, poi l'incidente sulla strada statale 131 a Sassari in direzione Porto Torres. A raccontarlo oggi è la Nuova Sardegna.

L'auto ha sbandato ed è finita contro una Opel sulla quale viaggia una coppia di Sassari, il video si è improvvisamente interrotto. Per miracolo il conducente è rimasto illeso, gli altri due coinvolti invece sono feriti ma non gravi. Il filmato social è stato acquisito dalla polizia locale, che si occupa delle indagini. L'automobilista rischia l'arresto fino a un anno. La gimcana tra le auto a 80 chilometri orari, per di più in una fascia oraria trafficata, tardo pomeriggio, poteva trasformarsi in una tragedia.