Guida ubriaco e senza patente né assicurazione: multa record

Non solo guidava con un tasso alcolemico pari a 1,15 g/l (e dunque superiore al consentito), ma non aveva neppure la patente di guida e il veicolo con cui circolava risultava senza copertura assicurativa. L'automobilista, un giovane straniero, è stato fermato per un controllo dalla polizia locale di Rimini e ha rimediato una maxi multa di 6.000 euro. Non solo. L'uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria perché utilizzava un permesso internazionale falso (reati previsti dagli articoli 477 e 482 del Codice Penale). L'uomo si è visto portare via anche il veicolo che è stato sottoposto a fermo e sequestro amministrativo ai fini della confisca.