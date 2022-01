Col braccio in silicone per il vaccino, Guido Russo ha riaperto lo studio

Guido Russo, il dentista che lo scorso 2 dicembre si era presentato al centro vaccinale di Biella con un braccio in silicone, ha riaperto il suo studio dentistico. L'Ordine dei medici della provincia ha infatti revocato la sospensione dell'odontoiatra, che già il giorno dopo l'accaduto si era vaccinato proprio per poter continuare a lavorare.

La revoca della sospensione, però, non esclude che nei confronti di Russo siano presi provvedimenti disciplinare per il comportamento che aveva avuto al centro vaccinale. L'Ordine di Biella, infatti, aveva preso una posizione durissima nei suoi confronti, accusandolo di "avere offeso l'intera professione". Verso di lui resta aperta anche l'inchiesta penale della procura biellese che lo vede indagato per tentata truffa ai danni dello stato. Nel procedimento Russo è difeso dall'avvocato Max Veronese.