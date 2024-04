Schianto contro una parete rocciosa: morta base jumper di 41 anni

Si chiamava Haley Precious, la 41enne canadese rimasta vittima del tragico incidente avvenuto ieri, sabato 6 aprile, sul Monte Brento, in provincia di Trento. La donna aveva oltre 600 salti all’attivo e una enorme passione per il volo, tanto da essere membro della Canadian Sport Parachuting Association. Un’esperta, quindi. Ma l’esperienza accumulata nel corso degli anni non è bastata di fronte alla tragedia.

Incidente sul Monte Brento: morta la base jumper Haley Precious

Che cosa sia andato storto durante l’ultimo volo della vita di Haley è ancora in fase di chiarimento - secondo il soccorso alpino avrebbe presumibilmente aperto con troppo anticipo la vela, schiantandosi di conseguenza sulla parete sottostante, dov’è rimasta incastrata ad alcune sporgenze - mentre è ormai noto che quello di ieri sia stato un recupero complicato e difficile.

Haley si è lanciata dopo alcuni amici che, non vedendola più dopo la sua partenza, hanno immediatamente dato l’allarme. In un primo momento sembrava che fosse stata la stessa Precious a contattare il 112, ma i fatti hanno dimostrato il contrario: purtroppo, la 41enne è morta sul colpo. Dopo il recupero della salma, il corpo di Haley è stato portato in cimitero a Dro, in attesa del disbrigo di tutte le pratiche burocratiche per il suo rientro in patria.