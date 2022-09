Scomparso da due mesi: giovane papà ritrovato senza vita nel lago

È stato ritrovato il corpo di Hasnain Zeb, il giovane pakistano di 33 anni che risultava scomparso dal 25 giugno scorso. Quel giorno era uscito in pedalò a largo della spiaggia Feltrinelli di Desenzano del Garda, nel Bresciano, e non era più rientrato: intorno alle 18.30 era stato dato l'allarme, ma le ricerche non avevano avuto esito. Il cadavere è stato individuato lunedì sera sul fondale del lago dall'equipaggio della motobarca dei Volontari del Garda. Il corpo si trovava a circa mezzo chilometro dalla costa di Desenzano e a 42 metri di profondità, in un'area che già era stato oggetto di ricerche in queste settimane.

Zeb era scomparso il 25 giugno scorso. Le ricerche avevano interessato il litorale e il lago, di superficie e di profondità, coinvolgendo Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e Polizia di Stato in acqua, Carabinieri e Polizia Locale a terra. Dopo qualche giorno senza esito, come da prassi, le ricerche sono state interrotte e rimodulate: quelle di superficie sono state fatte rientrare nelle normali attività di vigilanza giornaliera svolte dai mezzi navali Sar (Search & Rescue) nel basso lago, mentre quelle di profondità nelle attività di addestramento dei Volontari del Garda.

Il ritrovamento

Proprio durante un'attività di questo tipo - finalizzata a testare le nuove apparecchiature in dotazione - i Volontari hanno individuato sul fondale il corpo di una persona. Avvisata nell'immediato la sala operativa della Guardia Costiera, quest'ultima disponeva l'invio sul posto della barca GC A58 per coordinare il recupero della salma: in accordo con la Procura è stata caricata a bordo del Vol.Ga 2026 e trasportata al porto di Barbarano di Salò, infine trasferita al Civile di Brescia per gli accertamenti di rito.

Il riconoscimento

A seguito di ispezione cadaverica, effettuata dal medico legale, il corpo veniva riconosciuto come quello di Hasnain Zeb, scomparso ormai da più di due mesi. Dopo il nulla osta della magistratura, la salma è ora a disposizione dei familiari. Zeb aveva abitato per tanti anni a Prevalle, prima di trasferirsi in Valtrompia dopo la morte della moglie nel dicembre scorso - Sunlab Zeb aveva solo 25 anni. Lascia un bambino di 4 anni, già affidato ai parenti.